"No está en nuestras manos parar la guerra. Pero pensamos que podíamos ayudarlos con un lugar y trabajo", dice. Apenas unos días después, se pusieron en contacto con una ONG que acompaña a refugiados y conocieron a Nairouz Baloul, una joven siria que había llegado hacía un año a Argentina y contactó a su vez con Eyad Jaabary -o "Eddy"- un joven sirio de 28 años que era su amigo y quería irse de su país natal porque no estaba dispuesto a luchar en la guerra en la que no creía.