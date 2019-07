Si bien en un primer momento Eduardo sintió miedo de sufrir alguna represalia por parte de los docentes, luego de analizar fríamente su accionar se convenció de que hizo lo correcto. "Mi miedo siempre estuvo, pero no me quise quedar callado. Estaba entre el miedo a que me desaprobara y la culpa de que no hice nada. No se puede cursar una materia en estas condiciones, no es ético", señaló.