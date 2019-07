Lucía también le describía a Helena la depresión de Nell, su rechazo a cualquier tratamiento y sus ideas de suicidio. "La situación en casa se acerca a la definición. Fuimos a verlo a (el neurocirujano Raúl) Matera y decidió hacer una consulta con (Tomás) Insausti, neurólogo, que lo vio hace tres meses y había dado un diagnóstico distinto al de él. Y nos habló de un neurocirujano que se especializa en un tipo de operaciones para reducir la espasticidad. Hasta el martes a mediodía andaba todo bien, pero a la tarde le dio la viaraza y dijo que no quería ningún nuevo tratamiento ni operación, ni viajar. No fue a la consulta y a partir de ahí todo empantanó y volvió para atrás. En este momento ya no puedo hacer más nada. La situación se hace cada vez más insostenible. Anoche me dijo que este era su último fin de semana, pero supongo que esto se va a seguir prolongando. Como verás, mis noticias no son muy buenas", escribía.