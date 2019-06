Lucía había estudiado en colegio de monjas y sabía muy bien que ese cura podía ser un amor platónico al que acompañara en las tareas parroquiales y no mucho más que eso. Eran tiempos de utopía y compromiso. Aunque no todos sublimaran en la revolución sus apetitos terrenales y no faltaron curas que dejaran los hábitos, no hay testimonios de amoríos entre el padre Carlos y su seguidora Lucía.