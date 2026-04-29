Colombia

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata

La comunicadora detalló en un pódcast el difícil episodio que vivió durante su paso por uno de los canales más conocidos, generando debate sobre el manejo institucional de estas graves denuncias

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El caso de Paola Vargas Sosa reaviva la conversación sobre abuso y complicidad en los medios colombianos - crédito @paola_vargasosa/IG
Paola Vargas Sosa narra su experiencia de acoso en la televisión colombiana - crédito @paola_vargasosa/IG

La denuncia pública de la periodista Paola Vargas Sosa ha vuelto a sacudir el panorama mediático colombiano, en medio del escándalo por presuntos casos de acoso sexual que rodean a Ricardo Orrego y que incluso derivaron en su salida de Caracol Televisión.

Esta vez, la comunicadora no solo relató el episodio de abuso que asegura haber vivido en 2012, también reveló detalles sobre lo ocurrido cuando decidió acudir a su entonces jefa inmediata, una reconocida presentadora de entretenimiento nacional.

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El testimonio fue entregado en el pódcast Vamos pa’ eso, donde Vargas reconstruyó uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional y, según relató, el hecho ocurrió en una sala de edición del noticiero, en medio de la presión habitual del trabajo diario.

“Y yo estoy superconcentrada escribiendo y yo siento la presencia de alguien que viene detrás y empieza a jugar con mi cabello y empieza a tocarme el pelo y yo lo único que hago es como: ‘No, no, no, no, no me molesten, no me molesten que estoy ocupada’… pero el acto seguido es que siento es una mano que viene de arriba… debajo de mi ropa, incluso debajo del brasier, y me aprieta muy fuerte mi seno izquierdo”, relató con crudeza la periodista.

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Paola Vargas Sosa levanta la voz y revela su experiencia de acoso en Caracol Televisión - crédito @paola_vargasosa/IG
El testimonio de una periodista revela episodios de abuso y falta de respaldo en canal de televisión - crédito @paola_vargasosa/IG

La periodista explicó que, en medio del shock, reaccionó de inmediato y confrontó a quien identificó como el agresor: “Cuando yo miro hacia arriba, oh, sorpresa… era este personaje Ricardo Orrego… y cuando yo lo veo, con sorpresa le digo: ‘¿Qué te pasa?’… y lo que me responde es: ‘¿Ahora me vas a decir que no te gusta?’”.

Tras el episodio, Vargas aseguró que buscó apoyo inmediato dentro del canal. Sin embargo, lo que encontró, según su versión, fue silencio.

Yo salgo de esa sala pitada, pero bravísima y me voy directo donde mi jefa directa… y le digo: ‘Este tales me acaba de tocar y me apretó y tal y me dijo esto y tal’. La cara de ella no era ni de asombro… No me dijo nada, no hizo nada. No, no, ni siquiera me dijo: ‘Cálmate’, ni siquiera me dijo: ‘Lo siento’… No, ella se quedó callada”, afirmó.

De acuerdo con su relato, esa reacción marcó un punto de quiebre, pues la falta de una respuesta institucional o de respaldo la llevó a tomar una decisión que, según sus palabras, estuvo condicionada por el miedo.

Ricardo Orrego
La comunicadora colombiana reveló cómo su denuncia de acoso a menos de Ricardo Orrego fue ignorada en su momento, abriendo la conversación sobre el respaldo a las víctimas y el ambiente laboral en noticieros emblemáticos - crédito @orregoricardo/IG

Ahí fue cuando yo entendí que yo me tenía que quedar callada, que yo no podía hacer un escándalo con esto porque era eso o mi carrera. Era eso o que el sueño por el que tanto yo había trabajado se me disipara así como el humo entre mis manos”, expresó.

La periodista también reflexionó sobre el contexto de la época y las limitaciones que, a su juicio, pudieron influir en la falta de reacción de su jefa inmediata: “Si ella no hizo nada… de repente ella tampoco tenía las herramientas, no sabía qué hacer en un caso de esos. No tuvo esa reacción inmediata de decir vamos a Recursos Humanos. No, fue la ley del silencio”.

Durante el tiempo que permaneció en el canal, Vargas aseguró que convivió con el temor constante de encontrarse con su presunto agresor.

“Cada vez que yo lo veía en un pasillo, me tocaba esconderme, irme, tratar de evitarlo lo más que pude”, dijo, al tiempo que confirmó que continuó trabajando cerca de un año más antes de abandonar ese espacio laboral.

El testimonio de Paola Vargas Sosa reabre debate sobre acoso en medios de comunicación - crédito @paola_vargasosa/IG
El testimonio de Paola Vargas Sosa sacude al medio y destapa la llamada ley del silencio en la televisión - crédito @paola_vargasosa/IG

Quién era la jefe inmediata de Paola Vargas cuando fue acosada por Ricardo Orrego y qué dijo sobre la denuncia

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