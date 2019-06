El documento está dirigido a todo el universo tanguero, pero especialmente a los profesores y a los organizadores de las milongas que son, en definitiva, los responsables de interceder en casos de violencia de género. Pueden intervenir para expulsar a un hombre de la pista porque aprovechó el baile para tocar o abrazar "de más", para promover la inclusión de mujeres músicas y cantantes en las orquestas y hasta para decidir qué canciones pasar. "Hay muchos temas que ya no se suelen escuchar por su fuerte mensaje machista. A mí personalmente, me molesta estar bailando y que me pasen un tango que me incomoda. Es difícil que algunas letras no te provoquen ruido", entendió Zeliz.