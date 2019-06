Para ellos, el rol que cumple cada uno es distinto y les parece que es enriquecedor para Vera tener vínculos diferentes con cada uno. Es la forma de familia que eligieron y no creen que deban prepararse para contarle a su hija una gran verdad: "No me imagino diciéndole 'sentate, queremos decirte que mamá y papá no son pareja'", cierra Virginia. "No, porque para ella no hay algo oculto, su vida es esta".