El impacto emocional no fue el mismo para ella que para él. "No me cayó mal que me dijeran que iba a necesitar una donación de óvulos, me cayó mal que me dijeran que mis ovarios ya no servían. Eso es muy triste para una mujer. Tardé 3 o 4 meses en elaborarlo hasta que bajé a la realidad con la terapia y dije: 'Bueno, todavía me queda esta chance para ser mamá, tengo que aprovechar la oportunidad'.