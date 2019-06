– Sí, me ha pasado. Tenés que tener un ojo biónico y muy sensible en un segundo de determinar si lo subís o no. Te das cuenta por una percepción de ambiente, de espíritu. Ahí me ponía a orar: "Señor que este hombre no me haga nada, que me pague" (risas). He tenido mis sorpresas pero no tantas. Y cuando vi que desde un principio no me va, y lo subí, le digo: "Disculpe señor, no lo voy a llevar. A ese lugar no voy". Y muy amablemente lo invito a que se baje. Se me han resistido algunas veces pero no ha pasado a mayores. En algunos casos sí me han asaltado pero después de una charla. Y ahí sí me llevé la sorpresa.