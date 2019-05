-Tengo una forma muy particular de ver las cosas. Yo soy mujer y me gusta que me traten como mujer, que me arrimen la silla, que me abran la puerta del auto. A veces se saca un poquito de contexto todo. Como que se va al otro extremo. Hago un trabajo en el que estoy rodeada de hombres y no quiero que me traten como un hombre. Quiero seguir siendo mujer y me gusta que me traten como tal.