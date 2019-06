"Nunca estudié teatro, pero siempre me preocupé por sostener la banda. Los músicos iban cambiando, pero yo invertía en instrumentos y vestuario con lo que ganaba como cadete. Ponía carteles en los postes de luz cada vez que se me iba un baterista. Se cansaban de tocar She Loves You o I Want To hold Your Hand. Compré una viola Rickenbacker, el bajo zurdo Hofner y la guitarra de Harrison", repasa Javier, que en 2009 tuvo la dicha de que Alan Williams, el primer manager de Los Beatles, lo viera en Buenos Aires y los invitara a participar de esta semana Beatle internacional, a la que vuelve diez años después para ser Lennon en una producción británica.