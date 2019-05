"Tenía diez años cuando lo vi por primera vez en televisión con Chunchuna Villafañe. Era una publicidad de Sylvapen y decía: 'Soy Biró, el inventor de la birome'. Quería conocerlo desde entonces, por eso a los veinte agarré la guía telefónica, encontré al único Biró de la lista, lo llamé y me presenté. 'Vengase', me dijo. Me recibió en su casa de Belgrano y charlamos como cuatro horas. Porque más allá de su talento, era un tipo generoso, abierto y flexible. Y como me recibió a mi, recibió a muchos. Al final de su vida, seguía con la curiosidad intacta, desarrollando un invento para enriquecer el uranio. Le concedieron post mortem muchas de sus últimas patentes", detalla Fernández, en la Biblioteca de la Fundación Biró, que queda en la plaza continua a la Estación Colegiales y frente a la Escuela del Sol.