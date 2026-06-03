De Michoacán al imperio criminal: el rol de Rosalinda González Valencia, exesposa de ‘El Mencho’, en el CJNG

Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera formaron la alianza de sangre entre "Los Cuinis" y el CJNG. Foto: Infobae México / Jovani Pérez - Especial

Rosalinda González Valencia nació en Michoacán entre 1963 y 1966, según diversas fuentes. De adolescente, a los 14 años, emigró a Estados Unidos, donde trabajó en los campos agrícolas de California, además de emplearse como niñera y afanadora, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández.

En Santa Ana, California, dio a luz a su primer hijo, Juan Carlos Valencia González, quien después sería identificado en el mundo criminal como El 03 o El Pelón. Algunas versiones atribuyen la paternidad a Armando Valencia Cornelio, conocido como "El Maradona".

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Sin embargo, la trayectoria de Rosalinda va mucho más allá de su maternidad. Su historia y su rol en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la convirtieron en una figura clave dentro del crimen organizado mexicano.

El linaje criminal de los Valencia

En territorio estadounidense, Rosalinda inició una relación sentimental con un joven Rubén Oseguera Cervantes, quien durante los años ochenta ya acumulaba antecedentes por tráfico de drogas. Esas actividades le valieron breves estadías en prisiones de Estados Unidos, hasta que decidió regresar a Michoacán para sumarse a las filas del Cártel del Milenio.

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El regreso de El Mencho no fue en solitario; volvió con Rosalinda, con quien tuvo tres hijos más: Jessica Johanna, Rubén y Laisha Oseguera González. El vínculo entre ambos no era únicamente sentimental, sino también estratégico para los planes de quien terminaría por liderar el CJNG, según las investigaciones de InSignt Crime.

Foto: Twitter/@peninsularpm

El apellido Valencia llevaba al menos una década siendo uno de los más notorios en Michoacán. Los más de 10 hermanos de Rosalinda, conocidos colectivamente como Los Cuinis, trasladaron los conocimientos logísticos de su negocio aguacatero al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

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Abigael González Valencia, alias El Cuini, se convirtió en el socio financiero de mayor peso para Oseguera Cervantes. Tras el abatimiento de Ignacio Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, El Mencho conformó su propia escisión del Cártel del Milenio con el respaldo económico de Los Cuinis.

El matrimonio que selló una alianza criminal

El CJNG nació con una división de roles precisa: El Mencho aportó el músculo operativo y Los Cuinis, el cerebro financiero. La alianza entre ambas familias se formalizó con el matrimonio de Rubén Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia.

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Más allá de ser el puente entre su esposo y sus hermanos, Rosalinda asumió un papel activo dentro de la estructura del cártel. Las autoridades mexicanas la identificaron como parte de la estructura financiera tanto del CJNG como de Los Cuinis, y Estados Unidos incluyó a los hermanos González Valencia, entre ellos a Rosalinda, en su lista negra del narcotráfico.

La red de lavado de dinero y el autolavado de Puerto Vallarta

Autoridades mexicanas acusaron a “La Jefa” de ser la principal operadora financiera del CJNG, al frente de una red de empresas fachada que lavó aproximadamente mil 100 millones de pesos entre 2015 y 2016, de acuerdo con información de InSight Crime.

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El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

El caso judicial que derivó en su condena se centró en una cuenta bancaria vinculada a un negocio de lavado de autos en Puerto Vallarta, Jalisco. La jueza Guillermina Matías Garduño, del Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, determinó que Rosalinda ocultó movimientos financieros en esa cuenta durante ese mismo periodo.

La sentencia giró específicamente en torno a 75 mil pesos depositados en una cuenta a nombre de su hija Jessica Johana Oseguera González, cuya procedencia legal no pudo acreditarse. El abogado defensor Víctor Francisco Beltrán impugnó la resolución ante un Tribunal de Apelación de Morelos.

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Beltrán argumentó que la Fiscalía General de la República no señalaba a su cliente por ocultar esos recursos, sino únicamente por adquirirlos y transferirlos. También sostuvo que en el proceso no se acreditó la pertenencia a delincuencia organizada ni el manejo directo de recursos ilícitos, según Infobae.

La red de blanqueo de activos de Rosalinda fue más amplia que una sola cuenta bancaria. Los periodistas Rubén Mosso, Gaspar Vela y Jannet López Ponce documentaron para Milenio que su nómina incluyó a sicarios, familiares, restauranteros, empresarios y presidentes municipales para facilitar el lavado del dinero del cártel.

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Detenciones, condena y liberación anticipada

La primera detención de Rosalinda González Valencia ocurrió en mayo de 2018, cuando personal de la Secretaría de Marina la capturó en Zapopan, Jalisco. Fue absuelta del delito de delincuencia organizada, pero se le vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita; pagó una fianza de 1.5 millones de pesos y continuó su proceso en libertad.

Rosalinda Gonzalez Valencia y Nemesio Oseguera formaron la alianza de sangre entre "Los Cuinis" y el CJNG.

El incumplimiento de su obligación de presentarse periódicamente a firmar motivó su reaprehensión en noviembre de 2021, también en Jalisco. Ese arresto desató una represalia directa del grupo criminal, según fuentes de la Marina citadas por el periodista Rubén Mosso en Milenio.

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Las mismas fuentes revelaron que Laisha Michelle Oseguera González, hija de Rosalinda, y su novio Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, fueron los autores materiales del secuestro de dos elementos navales en Zapopan. El móvil fue vengar el arresto de La Jefa.

A finales de diciembre de 2023, el tribunal federal en Xochitepec dictó la sentencia formal de cinco años de prisión. Rosalinda quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16, en Coatlán del Río, Morelos.

En agosto de 2023, antes de la sentencia, presentó un amparo ante el juez noveno de distrito de Morelos, Guillermo Amaro Correa, que fue desechado. También envió un escrito a la FGR el 19 de julio de ese año para solicitar una evaluación de riesgos procesales y buscar que le retiraran la prisión preventiva justificada.

El 27 de febrero de 2025, Rosalinda González Valencia obtuvo libertad anticipada tras cumplir más del 60 por ciento de su condena y acreditar buena conducta, con base en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Como medida cautelar, debe presentarse cada mes a firmar ante una unidad de supervisión judicial.

Como en la serie Breaking Bad que los protagonistas compraron un negocio de lavado de autos para justificar dinero del càrtel, en la vida real, la esposa de El mencho Rosalinda Gonzàlez Valencia fue acusada de lavado de dinero por tener el mismo negocio Fotos: Capturas de pantalla de video

La caída de El Mencho y el nuevo mapa del CJNG

El 22 de febrero de 2026, autoridades federales localizaron a Rubén Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. Resultó herido en el enfrentamiento que se desató entre sus hombres y agentes del orden; falleció durante el traslado y dejó al CJNG ante una disputa por la sucesión, de acuerdo con medios locales.

Entre los candidatos al liderazgo del cártel figuraron Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro de El Mencho. Tras el arresto posterior del Jardinero, diversos reportes ubican a El 03 como el nuevo líder del CJNG.

Juan Carlos Valencia González cuenta con un activo que ningún otro aspirante al liderazgo posee: Rosalinda González Valencia. Su linaje criminal, su trayectoria como operadora financiera y su posición como nexo entre Los Cuinis y el cártel la mantienen como una pieza activa en la estructura de la organización, donde sigue siendo conocida como La Jefa.