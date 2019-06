Los dos estaban todavía vestidos ya con el mameluco de carrera. Antes de que Pablo hincara su rodilla derecha en el pavimento y sacara de entre sus prendas un estuche de la joyería Tiffany, hubo una previa que el novio ya había planeado. "Él me dijo 'vamos a salir a dar una vuelta en la pista así conocés cómo es Monza'. Pablo llevó a Italia dos autos, sus dos Paganis. Salimos con uno, el Huayra BC, a dar una vuelta. Cuando estábamos llegando me dice que lo va a estacionar al lado del otro para hacer unas fotos. Yo pensé: qué raro, porque no le gustan las fotos. Cuando estamos sacándonos la foto ya sentía que él estaba temblando. '¿Estás bien?', le dije. 'Sí, sí', me respondió. Y de repente empecé a ver algo medio extraño porque estaba todo el mundo parado frente a nosotros, había un par de drones volando, gente filmando. Yo lo miro y ahí como que empiezo a caer. Enseguida él se me pone adelante y me dice 'vida, ¿te querés casar conmigo?'. Tenía los ojos rojos, sus piernas y su cuerpo temblaba. Me quedé realmente shockeada. Tardé como cuarenta segundos en decirle que sí porque no entendía nada, estaba viviendo una película".