Se escuchan voces que proponen vías diferentes para enfrentar la inseguridad. Algunas no compatibles con el estado de derecho. Otras centralizan la problemática en la seguridad física o de los bienes materiales. No siempre se profundizan las causas que la provocan o favorecen. Presentar como "ejemplares" hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse.