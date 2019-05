Para Marietán por el momento no se cuenta con elementos concretos. "Desde el punto de vista de la psicopatía y la perversión, estos tipos no cambian nunca, y si los soltás en la sociedad van a seguir haciendo el mismo daño, porque es su condición sexual. No es que a partir de la cárcel él dice: 'oh! estuve equivocado y ahora si me dedico a las chicas adultas", describió.