– Si se circula a más de 140 km en cualquier tipo de vía irá desde $8.560 (400 unidades fijas) a $85.600 (4.000 UF) para los casos mas severos. No se aceptará pago voluntario y se agravará al doble en caso de que se trate de transporte público en servicio.

– Si se registra un exceso de velocidad de más de 40 Km/h en vías rápidas costará $5.350 (250 UF) y $10.700 (500 UF) para transporte público.

– Si la violación del tope no supera los 40 Km/h en vías rápidas la multa será de $3.210 (150 UF).

– En tanto, no respetar la mínima costará $1.498 (70 UF).