-Borocotó, que se llamaba Ricardo Lorenzo, entró a la empresa en 1926 como chofer de Constancio C. Vigil. Quería escribir y por ser empleado de la empresa tuvo que inventarse un seudónimo… Y eligió "Borocotó", el sonido de los tamboriles de las murgas montevideanas. Cuando le llegó el momento de jubilarse escribió "A El Gráfico le debo todo lo que soy, pero le di todo lo que tengo". Tenía una gran riqueza descriptiva, sus notas de ciclismo de carretera eran novelas llenas de imágenes de pueblos, vecinos y paisajes… En 1955 lo sucedió Félix Daniel Frascara, un enamorado del arte y la música, un bohemio… Escribía de fútbol y de boxeo con una excelsa calidad idiomática… Durante tres décadas ellos marcaron el altísimo nivel de esa redacción, cada uno con su personalidad… Luego, entre 1959 y 1962, el director fue Dante Panzeri, un gran admirador de José Ingenieros. Era un periodista dogmático, con un perfil crítico, el tope moral y ético del periodismo deportivo. Tenía gran afinidad con Ernesto Lazzatti y probablemente haya sido el primer director que llevó como referente con firma a un exjugador de fútbol. Dante defendía el estilo de juego que simbolizaban Ermindo Onega, Rubén Sosa o Herminio González y se oponía a las tácticas que sostenían entrenadores como José D 'Amico, Osvaldo Zubeldía o Juan Carlos Lorenzo. Durante su gestión la venta de El Gráfico cayó a 70.000 ejemplares, luego de haber alcanzado con Frascara los 230.000 ejemplares. En octubre de 1962 lo sucedió un excomentarista de básquetbol de la revista, Carlos Fontanarrosa, quien provocó un cambio absoluto. A diferencia de su antecesor, que había suprimido los reportajes a los futbolistas, Carlos estimuló las entrevistas personales. Y además en su primera charla dijo: "A mí me gusta el reportaje y también me gusta la opinión. Y me gusta que haya más de una opinión… Me gusta la foto grande y pero también me gusta la foto chica…" Fontanarrosa abrió el juego y la cabeza, vino a cambiar la mentalidad de los escribas… Juvenal y El Veco, que se llamaba Emilio de Lafferranderie, eran dos periodistas de estilos diferentes que Fontanarrosa trajo de La Razón… Juvenal fue el primer periodista que puso lo que podríamos llamar la infografía al servicio de la nota, con los dibujos que él mismo hacía para ilustrar las jugadas… Y El Veco, que venía de la escuela uruguaya de Borocotó, trajo la prosa… El Gráfico impuso la exclusividad para sus periodistas… En una reunión de directorio se resolvió compensar el lucro cesante que significaba no poder trabajar en otros medios. Y así fue que El Gráfico inició una escuela con los otros medios, que valorizaron las firmas… Y el periodista se convirtió en su propia marca… Como Osvaldo Ardizzone, cuyo nombre verdadero era Osvaldo Bramante y que igual que Borocotó, tuvo que optar por un seudónimo porque era empleado administrativo en el segundo piso de la Editorial… Un gran lector y amigo del escritor Joaquín Gómez Bas, que era corrector de la revista Para Tí… Osvaldo era el encargado de pagar los sueldos y todos los meses le entregaba el sobre a Panzeri… Y en ese momento, una vez por mes, le hablaba de fútbol… Panzeri se sintió impresionado por la manera de expresarse de quien hasta ese momento era el cajero… Lo invitó a escribir y Osvaldo empezó a cubrir partidos de Primera B, haciendo luego una carrera poblada de poesía, de noche y de tango…