"Vivo en Parque Chas y, sobre todo cuando hace calor, es habitual que aparezcan estas pequeñas lagartijas. Al principio me sorprendió verlas, pero después me habitué a ellas y me hice amiga. Son beneficiosas, porque comen insectos. Al mismo tiempo, son muy asustadizas, así que no hay motivo para temerles. El problema en casa son los gatos. Tengo tres y enloquecen cuando las ven, las persiguen y alguna llegó a quedarse sin cola… Porque cuando las sujetan, se les desprende y ellas se escapan. Después les vuelve a crecer", contó Nora Gómez.