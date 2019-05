Antonio es jubilado, tiene 70 años y está aburrido. Quiere vender su Ford Lincoln Continental de 1979 porque ya no le encuentra sentido: se cansó de verlo envuelto en una manta gigante ocupando los metros cuadrados de su garage. Tiene, además, un único hijo que le confesó que no le gustan los autos antiguos. Lo alquilaba para eventos y hace tres meses que no le da rédito. Hace poco decidió usarlo: "Me fui a pasear por la costanera y no tenía lugar para estacionar porque mide como siete metros. Me tuve que volver".