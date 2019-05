"Tenemos mucho orgullo como colimbas porque nosotros también sacamos gente del agua. Yo vi a compañeros míos, con los que habíamos entrado juntos al servicio militar. Yo me había ido después al Piedrabuena y otros al Belgrano. Lo encontré a José Luis Ocampo, ya fallecido, lo encontré a 'Chicho' Montenegro, y a otros que sacamos nosotros pero que yo no me enteré que habíamos rescatado. Y nosotros les preguntábamos por nuestros amigos que estaban en el Belgrano; el Gordo Meca, que era de San Javier y nunca apareció lamentablemente; preguntábamos por Elias Zurbriggen, de Rafaela, que no apareció nunca", expresó emocionado.