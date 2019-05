"Había almorzado tallarines con tuco, me fui a dormir una siesta y como no podía descansar me duché, me vestí y me fui media hora antes a tomar mi puesto de guardia y relevar al cordobés Horacio 'Fatiga' Romero, el primer trasplantado, años después, de corazón y pulmón por René Favaloro", relata Fernández, apodado "Copetona", en honor al pueblo de Tres Arroyos donde nació.