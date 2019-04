"Nuestro hijo es un nene feliz. Que nos abraza muy fuerte. Que a cada rato nos repite cuánto nos quiere. Que también nos pregunta si lo queremos. Que nos pide que no le apaguemos la luz porque no quiere sentirse solo. Ya no quiere sentirlo más. Un nene con mucho amor, que sabe su historia y a quien no tenemos que ocultarle nada. Que sabe lo que quiere. Y también lo que ya no quiere", concluyó Roxana.