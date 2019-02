Funcionarias y dirigentes políticas acompañaron la iniciativa. Entre ellos estuvo la diputada nacional Victoria Donda, quien sobre el escenario aseguró: "Las muertes después del 8 de agosto tienen nombre y apellido: el de los senadores y senadoras que votaron por el no. De eso no nos podemos olvidar". Y cerró: "Como diputados nacionales nosotros tenemos una responsabilidad que es que este año tengamos otra media sanción en la Cámara de Diputados. No hay excusas para que no salga".