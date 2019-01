Patricia explica, ante todo, lo que siempre evita. "Lo hablamos en una entrevista hace dos veranos y las sigo viendo: un no rotundo a las plataformas! Las mujeres tienen que tratar de no usarlas. Los zapatos tienen que ser sencillos. Otra cosa que no me gusta usar son los estampados, no me parecen elegantes. Para mí, es clave que la mujer sepa poner en valor sus puntos fuertes y saber disimular los débiles".