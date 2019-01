La convocatoria se ideó con el objetivo de expresar el mismo repudio internacional que rechaza y no reconoce a Nicolás Maduro como máxima autoridad del país sudamericano. "¡Todas las personas huyen! Están matando a nuestras familias, a los que se quedaron, a los que lamentablemente no pueden salir de Venezuela", explicó Laura, de 44 años, quien prefirió no dar su apellido "para que mi jefe no se entere de que estuve acá".