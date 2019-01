Manzano señaló en una entrevista con la agencia Associated Press que el primer informe en 2015 fue una "primera alerta" que hicieron llegar a Roma a través de "obispos amigos" y que en 2017, "la cosa estaba mucho más grave [con Zanchetta], no sólo porque hubiera habido alguna cuestión de abuso sexual…lo que había era un in crescendo de medidas que conducían la diócesis al abismo", explicó en referencia a presuntas actitudes de abuso de poder.