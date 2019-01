El trabajador de Shell le contó lo sucedido al noticiero local Info Teve. "Un familiar de Agustina se acercó y me pidió ver las cámaras, yo no sabía de la situación. Me quedé helado". Ezequiel accedió a mostrarle las imágenes donde quedó registrado que "la chica no bajó en la estación y que un auto que estaba ahí tampoco entró", contó el empleado.