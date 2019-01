"Hay un refrán que dice: 'La montaña a aquel viejo le dijo cosas que a otro no le contó', eso es porque ese viejo sabía leer la montaña. El mar y el clima por ejemplo hoy a mí me dijeron cosas que a vos no, o que no supiste leer", trae a la charla la predicción climática de la mañana de la entrevista y agrega con una sonrisa : "En Mar del Plata decimos si no te gusta el clima… esperá 10 minutos". En 1980 Iribarri supo leer en los ojos azules de su amigo Barragán, que hablaba en serio.