Desaparición de Yulixa Toloza: Habló la prima de la mujer de 52 años vista por última vez en clínica ilegal del sur de Bogotá

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

La desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a un procedimiento estético en una “clínica de garaje” mantiene en alerta a familiares y autoridades de Bogotá.

La mujer de 52 años acudió el miércoles 13 de mayo de 2026 al centro de estética Beauty and Laser M.L., en el barrio de Venecia de la localidad de Tunjuelito, donde le realizaron una lipoláser.

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Han transcurrido ya casi tres días desde el último rastro de Toloza, mientras crece la preocupación por su paradero y la legalidad de este tipo de servicios en la capital colombiana.

Según relató Morelia Dávila, prima de la desaparecida, en entrevista con Noticias RCN, el último contacto con Toloza se produjo el lunes 11 de mayo de 2026, durante una conversación sobre proyectos personales. “Nunca mencionó nada de cirugías estéticas”, enfatizó Dávila.

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Incertidumbre y angustia por el caso de Yulixa Toloza, desaparecida luego de un procedimiento estético - crédito @yulixa.toloza/X - @Noticiaspopularescol/X

El miércoles, Toloza acudió al establecimiento Beauty and Laser M.L., que de acuerdo con las autoridades, no contaba con permisos de la Secretaría de Salud. Desde ese día, no se ha tenido información sobre su paradero.

“Angustia, tristeza, preocupación, eso es lo que sentimos. El hermano llama desde Estados Unidos y solo nos pide fe”, expresó Dávila al medio citado. La familia ha solicitado acciones inmediatas a las autoridades para intensificar la búsqueda.

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Al enterarse de la desaparición, allegados y familiares se trasladaron al lugar donde se realizó el procedimiento estético. “Llegamos y vimos lo lúgubre que era ese sitio”, detalló Dávila. Al buscar respuestas, los presentes llamaron a la policía. Sin embargo, la respuesta oficial fue que debían esperar 72 horas para iniciar el proceso formal, situación que incrementó la preocupación. “No sabíamos qué podía pasar en ese tiempo”, destacó la prima.

La familia ha intentado contactar a los responsables del centro estético, pero no ha obtenido respuesta. “Solo pedimos que la dejen en una clínica, en un hospital, en alguna parte”, manifestó Dávila. A pesar de la angustia, mantienen la esperanza de encontrar a Toloza con vida. “Estamos seguros de que Juli está con vida y tenemos mucha fe”, afirmó la prima en la entrevista.

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Las autoridades investigan la desaparición de Yulitza Toloza tras un procedimiento estético en un centro que operaba sin permisos en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

Esto dijeron los testigos que vieron a dos hombres sacar a la mujer de 52 años del supuesto centro estético: “Parecía un muerto”

Testigos reportaron que la mujer de 52 años habría salido del establecimiento Beauty and Laser M.L., ubicado en Tunjuelito, en condiciones alarmantes, acompañada por dos hombres que la arrastraron hasta un vehículo azul.

Testimonios recogidos por Blu Radio y Noticias Caracol señalaron a que la víctima fue retirada del lugar cerca de las 7:24 p. m.

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Un testigo relató: “La jalaban y los pies de la muchacha se le quedaban atrás”. Otro agregó: “Estaba demasiado blanca, la piel y los labios morados, parecía un muerto”.

Informantes identificaron a los acompañantes como el esposo de la propietaria del centro y un empleado, que al advertir la presencia de personas en un paradero cercano, optaron por sentarla en el asiento trasero del automóvil, en vez de ocultarla en el baúl.

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Según la investigación de Noticias Caracol, familiares y amigos intentaron comunicarse con el personal del centro, que aseguró que Toloza había salido por su cuenta.

La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

Las averiguaciones oficiales contradicen esta versión y señalan que el establecimiento operaba sin permisos ni autorización sanitaria. El negocio, según fuentes policiales consultadas por el medio, movía entre 60 y 70 millones de pesos mensuales.

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El caso involucra a María Fernanda Delgado, propietaria del local, su pareja Edinson Torres y un trabajador, todos investigados por la desaparición. También está bajo la lupa Eduardo David Ramos Ramos, supuesto cirujano, que tampoco ha sido localizado.

Imágenes de seguridad mostrarían a la dueña saliendo una hora antes con maletas y el equipo de grabación del local, presuntamente para eliminar pruebas.

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Amigas de la víctima recibieron mensajes enviados desde el WhatsApp de Toloza, en los que se leía “voy a casa, tengo sueño”.

Las amigas declararon a Blu Radio que la mujer no estaba en condiciones de escribir y los textos resultaban incoherentes. Mientras tanto, la Policía Nacional impuso un cierre preventivo de diez días al establecimiento y mantiene vigilancia en terminales de transporte y fronteras ante la posibilidad de que los responsables huyan hacia Venezuela.