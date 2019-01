"Hace unos años me llamaron de un medio por la leyenda de un lugar en particular, se las conté y después le aclaré al periodista 'mirá que es mentira', y le dije lo que en realidad había pasado. 'Me gusta más la primera', me respondió", resumió en una anécdota y entre risas Zigiotto, el secreto de su éxito: las ganas de creer de los que lo escuchan.