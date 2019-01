"No quiero llegar a la guerra contra los ciudadanos que están arriba de un Uber, pero que entiendan que no pueden abrir una carnicería en medio de la calle, hay una ordenanza", se quejó el taxista, argumentando que Mar del Plata no tiene capacidad para incorporar más autos que presten servicios de transporte. "Nosotros tenemos 2147 taxis, más remises comunes, remises de alta gama, remises rurales, todo de acuerdo a la población que tenemos", graficó.