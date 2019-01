Durante una entrevista con Telenoche, Persson contó cómo fue el momento del disparo: "Vi que me apuntaba a la cabeza y traté de desviar el arma". Y cuando le preguntaron qué sintió cuando le dijeron que tenían que amputarle una pierna, respondió: "La verdad no me sorprendió, sé lo riesgoso que es recibir un disparo en la pierna. No estoy deprimido por haber perdido la pierna, estoy feliz de haber sobrevivido. Ahora empieza una nueva etapa, un gran reto".