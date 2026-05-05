México

Claudia Sheinbaum: “Quienes piensan que la presidenta de México se arrodilla están destinados a la derrota”

La presidenta envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos durante el aniversario de la Batalla de Puebla

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Sheinbaum acusó a la derecha de promover el intervencionismo en México. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum acusó a la derecha de promover el intervencionismo en México. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en contra de los partidos de oposición en México y envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en medio de las tensiones que hay entre ambos países entorno al respeto de la soberanía.

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