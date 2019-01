Fernández detalló a TN cómo fue el procedimiento previo antes de proceder a la amputación: "En la exploración se encontró una grave lesión del paquete vasculonervioso, una lesión en la arteria femoral de unos 3 a 4 centímetros, lo que obligó a realizar un by pass. Pero el flujo no fue satisfactorio y luego se intentó otra maniobra similar con una prótesis. Al transcurrir 12 horas se comprueba que el miembro inferior derecho no tenía buena vitalidad, entonces se decidió la amputación".