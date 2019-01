Vive en Tacuarí al 500, justamente en la vereda que enfrenta al lugar en el que atacaron al hombre de 36 años, quien iba caminando con su novia italiana Maria Izzo, con quien iba a pasar el Año Nuevo en Buenos Aires. "Me avisó mi hija. Bajé y había dos chicos, ciclistas, ya era muy tarde. Sinceramente no tengo conocimientos de primeros auxilios, lo que hice fue intuitivo. La experiencia de haberlo visto antes. No más que eso", relató la mujer.