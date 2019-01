"Ahora si tenés que putearlos los puteás, nosotras reaccionamos frente a eso y quizás antes no lo hacíamos", admitió Agustina (19), mientras que Luna (19), que escuchaba atenta a su amiga, quiso intervenir con una escena frecuente: "una dice que no pero te insisten y si seguís diciendo que no te terminan insultando. Eso sigue pasando". Y sumó: "Todavía falta mucho".