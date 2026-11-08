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Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La Ciudad de Buenos Aires se volvió a vestir con los colores de la bandera de la comunidad LGBTIQ+

Grupo de personas detrás de una baranda metálica con focos de luz durante un evento nocturno al aire libre
Nicki Nicole estuvo presente en la Marcha del Orgullo (RSFotos)
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La 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires reunió este sábado a miles de personas bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La convocatoria recorrió el centro de la ciudad durante una jornada que combinó celebración, música y visibilidad para la comunidad travesti, trans y no binaria. La movilización arrancó por primera vez desde la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo, en lugar de partir desde la tradicional Plaza de Mayo. El recorrido llegó hasta el Congreso de la Nación, donde un escenario recibió los espectáculos de cierre.

Nicki Nicole apareció en la parte superior de la carroza de Fiesta Polenta, ubicada en el centro de la escena. La cantante interactuó con las personas que compartían la plataforma superior del vehículo, entre cánticos y banderas del arcoíris. A su lado estaba Evelyn Botto, identificable por el gorro blanco de peluche que llevó en distintos tramos de la jornada. Botto bailó y levantó los brazos junto al resto del grupo que ocupaba la carroza. Entre los ocupantes también se distinguió Diego Poggi, rodeado de personas que sostenían banderas y vasos con el logo de Polenta.

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La carroza formó parte de la participación de Fiesta Polenta junto a la Asociación Civil Mocha Celis. La institución está dedicada a promover el acceso a la educación, al empleo y a los derechos de las personas travestis, trans y no binarias. El vehículo estaba decorado con los colores del orgullo y con un inflable con forma de kiwi. Integró el recorrido que este año salió desde la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo con destino al Congreso de la Nación. La modificación del trayecto respondió al operativo de seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV, prevista para el domingo siguiente.

Personas sobre una plataforma con baranda metálica y focos de luz saludan con las manos y sostienen vasos de plástico
Nicki estuvo arriba de una de las carrozas más convocantes
Varias personas cantan y sostienen latas de bebida detrás de una barandilla metálica junto a un altavoz durante la noche
Evelyn Botto también estuvo presente en la celebración
Varios jóvenes con atuendos festivos y abanicos con los colores del arcoíris se encuentran sobre una carroza iluminada de noche
La cantante de trap se mostró feliz, cantó, bailó y disfrutó del clima festivo

Desde la plataforma superior del vehículo, el público exhibió carteles hechos a mano. Entre ellos había uno con la leyenda “Más marica el que no ama”, que fue sostenido en alto mientras el resto del grupo bailaba y grababa imágenes con sus teléfonos. Los looks expresaron la estética del evento, con maquillajes de ojos marcados en tonos plateados y violáceos, pelucas, accesorios con purpurina, gorros de peluche, cadenas y remeras con inscripciones relacionadas con la música electrónica. Las luces moradas del dispositivo de sonido de la carroza iluminaban esos elementos.

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El ambiente combinó momentos de fiesta con imágenes de agotamiento propias de una jornada extensa. En una de las fotografías nocturnas, una joven aparece con gesto de cansancio junto a otros participantes que mantenían los brazos en alto. Fuera del vehículo y a plena luz del día, grupos de asistentes posaron en distintas calles del recorrido. Llevaban anteojos de sol, mochilas y accesorios con los colores del arcoíris.

La movilización comenzó con una feria de emprendimientos desde las 10 de la mañana. La marcha principal partió a las 16 y avanzó hasta el Congreso, donde el escenario recibió los espectáculos de cierre. El cartel musical tuvo como figura principal a María Becerra y contó con las participaciones de La Joaqui, Six Sex y K4OS. También incluyó un homenaje a Gilda, interpretado por Tita Print a 30 años de la muerte de la cantante.

Varios jóvenes con disfraces y accesorios sostienen pequeñas banderas del arcoíris desde una barandilla metálica iluminada
"Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia" fue el lema de este año
Un autobús blanco con personas en el piso superior y una multitud en la calle de noche que toma fotografías con teléfonos móviles
En la carroza también hubo varios influencer como Anita Espósito, Flor Jazmín Peña, Marti Benza y Fede Popgold
Ocho personas posan juntas y sonríen en una calle transitada con edificios y árboles al fondo
Diego Poggio también estuvo presente en la Marcha del Orgullo

Entre los asistentes también se destacó Lucas Spadafora, conocido por su trabajo en un reconocido streaming. Llevó un look drag queen compuesto por un bodysuit plateado con brillos y recortes geométricos, un tapado rosa de plumas y una cola alta rubia. En las imágenes en las que aparece, Spadafora posa de perfil y mantiene abierto el tapado para mostrar el diseño completo del conjunto. También se observa el maquillaje de ojos, con sombras oscuras y brillantina, mientras al fondo aparece la multitud que seguía el recorrido sobre la calle.

Crédito fotos: RSFotos

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Marcha del OrgulloNicki NicoleEvelyn BottoLGBTIQ+Lucas SpadaforaMaría BecerraDiego Poggi

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