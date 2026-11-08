Exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Raudel Campos Murillo acudió a un evento del PT en Michoacán para expresar su respaldo a Raúl Morón. Crédito: Facebook/ PT

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Raudel Campos Murillo, quien se desempeñó como extesorero municipal de Tacámbaro, Michoacán, y que fue acusado y encarcelado en Estados Unidos en 2022 por el delito de transporte de mujeres y de menores en 2022 para fines de prostitución, reapareció en un evento público.

Resulta que el día de ayer, durante el Consejo Político del Partido del Trabajo (PT), Campos Murillo estuvo presente y le expresó su respaldo a Raúl Morón, quien aspira a ser candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.

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Exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en Estados Unidos apoya a Raúl Morón

En las fotos que han circulado, se ve al exfuncionario portando un chaleco rojo con siglas del partido y una acreditación oficial, también votó en el evento celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Cabe señalar que en el encuentro partidista, Morón, senador con licencia de Morena, ratificó su rechazó al proceso interno por el que su partido designó al exfiscal Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la defensa de la transformación.

Raudel Campos fue acusado formalmente desde 2011

De acuerdo con documentos oficiales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Campos Murillo el 13 de diciembre de 2011 por el tráfico de mujeres en varios estados de la costa este.

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Las autoridades mexicanas lo detuvieron en mayo de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) lo entregó a las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en febrero de 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Campos aceptó declararse culpable en Virginia

Luego de que fue entregado a las autoridades estadounidenses, ante la Corte para el Distrito Este de Virginia, en Alexandra, Campos Murillo inicialmente se declaró inocente, pero en mayo de 2022, después de que despidió al abogado que en un principio lo defendió, aceptó declararse culpable por un cargo de transporte de menores.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2022, Campos Murillo fue condenado a 18 meses de prisión, contados desde el 18 de mayo de 2021, que se cumplieron en noviembre de 2022.

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