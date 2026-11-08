México

Exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Raudel Campos Murillo, extesorero municipal, expresó su respaldo a quien aspira a la gubernatura por el PT

Raudel Campos Murillo acudió a un evento del PT en Michoacán para expresar su respaldo a Raúl Morón. Crédito: Facebook/ PT
Raudel Campos Murillo acudió a un evento del PT en Michoacán para expresar su respaldo a Raúl Morón. Crédito: Facebook/ PT
Guardar

Raudel Campos Murillo, quien se desempeñó como extesorero municipal de Tacámbaro, Michoacán, y que fue acusado y encarcelado en Estados Unidos en 2022 por el delito de transporte de mujeres y de menores en 2022 para fines de prostitución, reapareció en un evento público.

Resulta que el día de ayer, durante el Consejo Político del Partido del Trabajo (PT), Campos Murillo estuvo presente y le expresó su respaldo a Raúl Morón, quien aspira a ser candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.

PUBLICIDAD

Exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en Estados Unidos apoya a Raúl Morón

En las fotos que han circulado, se ve al exfuncionario portando un chaleco rojo con siglas del partido y una acreditación oficial, también votó en el evento celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Cabe señalar que en el encuentro partidista, Morón, senador con licencia de Morena, ratificó su rechazó al proceso interno por el que su partido designó al exfiscal Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la defensa de la transformación.

Raudel Campos fue acusado formalmente desde 2011

De acuerdo con documentos oficiales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Campos Murillo el 13 de diciembre de 2011 por el tráfico de mujeres en varios estados de la costa este.

PUBLICIDAD

Las autoridades mexicanas lo detuvieron en mayo de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) lo entregó a las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en febrero de 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Campos aceptó declararse culpable en Virginia

Luego de que fue entregado a las autoridades estadounidenses, ante la Corte para el Distrito Este de Virginia, en Alexandra, Campos Murillo inicialmente se declaró inocente, pero en mayo de 2022, después de que despidió al abogado que en un principio lo defendió, aceptó declararse culpable por un cargo de transporte de menores.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2022, Campos Murillo fue condenado a 18 meses de prisión, contados desde el 18 de mayo de 2021, que se cumplieron en noviembre de 2022.

Temas Relacionados

Raúl MorónPTMichoacánEstados UnidosMéxicoFGRmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: continúa la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: continúa la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro

Legisladores de oposición cuestionan los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial

La nueva crisis en uno de los tres poderes de la Unión ha puesto en entredicho las mejoras que supuestamente traería la reforma judicial

Legisladores de oposición cuestionan los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

Procesan a hombre acusado de estafar en la compra de arte hecho por Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuado en 25 millones de pesos

Ricardo “N” permanecerá en prisión preventiva, luego de ser señalado de haber entregado dos inmuebles que no le pertenecían como garantía de la transacción y no cumplir con el pago

Procesan a hombre acusado de estafar en la compra de arte hecho por Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuado en 25 millones de pesos

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

La actriz y conductora mexicana compartió una reflexión sobre cómo enfrentó los cuestionamientos del público para aprender a vivir en paz

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

El 77% de armas que llegan a México de EEUU provienen de cuatro estados

ENTRETENIMIENTO

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

Poeta caníbal: las revelaciones del nuevo documental del hombre que se comió a su novia y otros crímenes no investigados

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: Memote Martínez empata el partido 2-2 en el Universitario

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: Memote Martínez empata el partido 2-2 en el Universitario

O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

Paco Palencia lanza dardo antes del Pumas vs América y califica la histórica rivalidad: ”Siempre hay un superhéroe y un villano”

Daniela Calderón, mediocampista de Cruz Azul, pide perdón a la afición tras eliminación en la Liga Femenil BBVA

Checo, contra todo en Brasil: una sanción lo obliga a remontar desde el fondo de la parrilla