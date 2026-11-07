América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América de Cali y Deportivo Cali llegan al clásico vallecaucano de este sábado 7 de noviembre de 2026 con la clasificación a los cuadrangulares finales asegurada y con opciones de pelear por el primer lugar de la fase todos contra todos.
América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final.
El antecedente más reciente fue el 25 de abril de 2026: Deportivo Cali ganó 1-0 como local, con gol de Avilés Hurtado.
Últimas actualizaciones
América de Cali
El conjunto escarlata suma 10 victorias, cinco empates y dos derrotas. Marcó 31 goles y recibió 12. Yeison Guzmán es una de sus principales figuras ofensivas: registra 10 goles y cinco asistencias en el torneo.
América tiene una ventaja de dos puntos sobre Deportivo Cali. Una victoria le permitiría mantenerse en la pelea por el liderato y fortalecer su posición para obtener el llamado “punto invisible” en los cuadrangulares.
Información del clásico
- Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:15 de Colombia.
- Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, en Cali.
- Competencia: fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.
- Transmisión: Win Sports+ y su plataforma digital.