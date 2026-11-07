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América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final

América de Cali vs. Deportivo Cali
América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

América de Cali y Deportivo Cali llegan al clásico vallecaucano de este sábado 7 de noviembre de 2026 con la clasificación a los cuadrangulares finales asegurada y con opciones de pelear por el primer lugar de la fase todos contra todos.

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final.

El antecedente más reciente fue el 25 de abril de 2026: Deportivo Cali ganó 1-0 como local, con gol de Avilés Hurtado.

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13:02 hsHoy

América de Cali

El conjunto escarlata suma 10 victorias, cinco empates y dos derrotas. Marcó 31 goles y recibió 12. Yeison Guzmán es una de sus principales figuras ofensivas: registra 10 goles y cinco asistencias en el torneo.

América tiene una ventaja de dos puntos sobre Deportivo Cali. Una victoria le permitiría mantenerse en la pelea por el liderato y fortalecer su posición para obtener el llamado “punto invisible” en los cuadrangulares.

América de Cali
América de Cali entró en crisis por la falta de salarios a sus jugadores y previo al clásico contra Deportivo Cali (Colprensa)
12:12 hsHoy

Información del clásico

  • Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.
  • Hora: 20:15 de Colombia.
  • Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, en Cali.
  • Competencia: fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.
  • Transmisión: Win Sports+ y su plataforma digital.
El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
América de Cali y Deportivo Cali llegan al clásico vallecaucano de este sábado 7 de noviembre de 2026 con la clasificación a los cuadrangulares finales asegurad -crédito José Guzmán-El País/Colprensa

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