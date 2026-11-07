América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

América de Cali y Deportivo Cali llegan al clásico vallecaucano de este sábado 7 de noviembre de 2026 con la clasificación a los cuadrangulares finales asegurada y con opciones de pelear por el primer lugar de la fase todos contra todos.

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final.

El antecedente más reciente fue el 25 de abril de 2026: Deportivo Cali ganó 1-0 como local, con gol de Avilés Hurtado.