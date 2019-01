Se hace el poeta, el tal Flanagan, y dice en una escena: "Veo a America tomar/ los fabulosos cocktails que hago/ América se está pegando a algo que sacudo./ El Sex on the beach is not made from peach (durazno)". En otra escena está en la playa y compite con otro barman a ver si alguno de los dos puede seducir a una chica con un trago y llevarla a la cama. Él, carente totalmente de sutileza, prepara un sex on the beach.