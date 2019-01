Y es que en "Lo de Tata" la carne se sirve jugosa, la tortilla solo babé, el bife no se corta mariposa y no se cocina absolutamente nada que tenga crema. Y al que no le guste mejor que no vaya. "Con crema cocina cualquiera, decía mi abuelo", suelta Lisandro, sobre una filosofía gastronómica heredada que atraviesa la carta.