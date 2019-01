"Traele la prótesis que necesita para volver a caminar, es una prótesis para su rodilla, ya que quiero una mamá que pueda ir al baño, cambiarse, hacerme mi comida, que no use más una silla de ruedas", pidió el pequeño, quien finalizó con una promesa: "Por favor 'Papá Noel' no te olvides, yo me voy a portar bien, te lo juro. Te voy a amar por siempre".