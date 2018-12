Sin jaulas, algo así sucedió. Se llegó a decir que al menos 6 millones de chicos lo tenían de maestro. Hacia 1930, no había kiosco de revista que no tuviera un anuncio de la publicación de Charles Atlas. Y no era cosa solo de norteamericanos. Con el tiempo abrió oficinas en varios lugares del mundo, entre ellos, Buenos Aires, la única ciudad latinoamericana en tener una sede del gran hombre. Los porteños de la época aplicaban sus métodos, que al parecer eran infalibles, y hasta aparecían publicidades de él en los cómics de entonces. Se hizo, por supuesto, multimillonario. Fue al fitness lo que hoy son disciplinas como pilates o crossfit, pero sin máquinas.