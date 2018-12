— También el tema del aborto estaría en esa misma dirección. Rige la prohibición absoluta en su país…

— Todos los temas, el aborto… esa es una decisión del Estado, ¿verdad? Si el Estado nos dice a nosotros jueces, "esto es delito", y llega una causa ningún juez puede decir "ah no, como yo estoy a favor del aborto no cumplo". Imposible, porque él se debe a la Constitución y a las leyes. Las leyes son, por así decirlo, sagradas. No puede ser que dependa del pensamiento de un juez que la ley esté a su arbitrio o no. No pueden entrar valoraciones religiosas, morales, políticas, al momento que nosotros tenemos que juzgar. A nosotros nos pueden criticar, pero nosotros no sacamos violadores, no hay posibilidad, lo que es estupro, pedofilia… Porque, repito, la mujer es para nosotros un ser tan sagrado, venimos de una madre, y creemos pues que, estamos convencidos, todos estamos convencidos de que debemos luchar desde nuestra trinchera judicial para luchar contra este flagelo que es la violencia hacia las mujeres en general. ¿Estamos satisfechos? Sí, con nuestro trabajo judicial. Porque yo no respondo por lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo, otros poderes sobre la ley.