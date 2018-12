"Durante muchos años sentí una tristeza enorme porque Luis no estaba junto a nuestro hijo como tanto había deseado. Cuando viajé a las islas, en 1998 y en 2015, me abracé a su cruz y lloré. Me acosté sobre su tumba y le pedí perdón por no haber cumplido con lo que él me había pedido. Ese dolor que me pesaba, esa mochila que llevé cargada durante 36 años, en un momento me quebró. Hoy eso es pasado. Hoy puedo decirle al único hombre que amé: 'Confiaste en mí y cumplí'. Hoy siento que nuestras almas están en paz".