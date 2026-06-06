México

¿Adultos mayores deberán pagar un impuesto especial por sus pensiones? Esto dice el SAT

El SAT indicó que la gran mayoria de los pensionados están libres del pago de ISR por dicho concepto

Guardar
Google icon
Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
En una sucursal del Banco del Bienestar, un anciano mexicano sostiene su tarjeta Bienestar con incertidumbre mientras es atendido por una cajera de expresión seria, reflejando las dificultades en la atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este semana se difundió información sobre un supuesto nuevo pago de impuestos que deberán realizar este año los adultos mayores, por el pago que de la Pensión del Bienestar, la cual actualmente es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró los rumores y explicó qué pensiones están excentas del pago de impuestos.

En un comunicado, el SAT dijo que “es totalmente falso” que las personas adultas mayores deberán realizar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y en este sentido, también rechazó haber confirmado el cobro, como se especuló.

PUBLICIDAD

En el mismo documento, explicó que la Ley del ISR “establece claramente” cuáles son las pensiones que están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

“Cabe mencionar que la gran mayoría de los pensionados en nuestro pais están libres del pago de ese impuesto por los ingresos que reciban por concepto de pensión”, agregó.

PUBLICIDAD

Precisó que en el artículo 93 de la Ley del ISR se señala que las pensiones estan exentas de pagar ISR cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias; es decir, un monto de 53 mil 493 pesos al mes.

En este sentido, el SAT indicó que “también es falso que quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto”.

“En el artículo 90 de la Ley del ISR se establece que no se consideran ingresos por los que se esté obligado al pago de dicho impuesto, los apoyos economicos o monetarios que reciban los contribuyentes, a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la población en general de mantenerse informados a través de los canales oficiales de disfusión, como sus cuentas de redes sociales y números de atención.

“Este órgano tributario rechaza cualquier intención de generar confusión entre la ciudadania, mediante información falsa. Por ello, invita a la población a mantenerse informada a través de sus medios oficiales: Portal del SAT: sat.gob.mx, Facebook: SAT México, X: @SATMX, Instagram: satmx, YouTube y TikTok: @satmx

“Para cualquier duda o aclaracion las personas pueden comunicarse a MarcaSAT al numero 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoria”, concluyó.

¿Qué pensionados pagan el ISR?

Si tu pensión es superior a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), debes pagar el ISR sobre el excedente. Actualmente, esto equivale a 52 mil 789.5 pesos al mes.

Es importante que sepas que las primeras 15 UMAs de tu pensión están exentas de impuestos; solo pagarás ISR sobre el monto que exceda este límite.

¿Cuánto gana un adulto mayor al año con la Pensión del Bienestar?

Actualmente, las pensiones del Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 38 mil 400 pesos mexicanos al año a cada beneficiario.

Este apoyo está dirigido a personas mayores de 65 años con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

El monto no depende de años cotizados ni de historial laboral formal y se deposita de manera bimestral, con entregas de 6 mil 400 pesos cada dos meses directamente a una tarjeta bancaria.

El programa está diseñado especialmente para quienes no cuentan con una pensión contributiva ni con otros mecanismos de protección social.

Para acceder, se requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

No obstante, la inscripción al padrón no garantiza la permanencia indefinida, ya que existen diversas causas de baja establecidas por la Secretaría de Bienestar, como el fallecimiento del titular, entrega de documentos falsos, duplicidad de registros, ausencia durante visitas domiciliarias, incumplimiento de reglas o solicitud voluntaria de baja.

Temas Relacionados

SATadultos mayoresPensión del BienestarimpuestoISRmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exigen captura de mando policial por homicidio de estudiante: advierten protesta en ‘La Chingada’, rancho de AMLO

Lucio Isidro, padre del estudiante de Medicina Veterinaria asesinado en noviembre de 2025, acusa encubrimiento y retrasos en las investigaciones por parte de las autoridades

Exigen captura de mando policial por homicidio de estudiante: advierten protesta en ‘La Chingada’, rancho de AMLO

Atención: restaurantes y bares podrían pagar hasta 29 millones de pesos durante el Mundial 2026 por esta razón

El IMPI advirtió que algunos negocios podrían enfrentar sanciones millonarias durante la Copa del Mundo 2026

Atención: restaurantes y bares podrían pagar hasta 29 millones de pesos durante el Mundial 2026 por esta razón

¿Qué le pasó a Fran Meric? La actriz reaparece con un ojo morado y heridas en la nariz

Sus seguidores quedaron sorprendidos por el estado de su rostro y se preocuparon por el bienestar de la actriz

¿Qué le pasó a Fran Meric? La actriz reaparece con un ojo morado y heridas en la nariz

Por qué algunas personas avanzan más rápido, incluso cuando no son las más talentosas: competitividad con inteligencia

El entorno actual exige algo más complejo: la capacidad de relacionarse con otros de manera inteligente, clara y respetuosa

Por qué algunas personas avanzan más rápido, incluso cuando no son las más talentosas: competitividad con inteligencia

Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado

Es el segundo menor asesinado esta semana. El menor estaría bajo cuidados de sus abuelos ya que presuntamente la pareja de su madre no aceptó que viviera con ellos

Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado

Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado

México y Estados Unidos refuerzan cooperación marítima para combatir el crimen organizado

Cae “El Killis”, objetivo prioritario y presunto generador de violencia en León y Silao: FGR despliega operativo simultáneo

Capturan a Laura “N” por quinta vez: armas y cientos de dosis tras cateos en CDMX

Caen cinco policías estatales de Veracruz por desaparición forzada y presuntos vínculos con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Fran Meric? La actriz reaparece con un ojo morado y heridas en la nariz

¿Qué le pasó a Fran Meric? La actriz reaparece con un ojo morado y heridas en la nariz

Alfredo Adame y Jorge 'El Burro' Van Rankin vuelven a la televisión con “Ruco y Cursi”

Las desgarradoras palabras de Paola Durante tras revelarse la verdad de Paco Stanley: “Por fin se hizo justicia”

Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Las mejores películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial 2026

DEPORTES

Atención: restaurantes y bares podrían pagar hasta 29 millones de pesos durante el Mundial 2026 por esta razón

Atención: restaurantes y bares podrían pagar hasta 29 millones de pesos durante el Mundial 2026 por esta razón

Estados Unidos vs Alemania: a qué hora y dónde ver en México el partido amistoso del anfitrión del Mundial 2026

Cómo llega la delantera de México al Mundial 2026: el panorama de los elegidos por Javier Aguirre

Ni Hollywood ni la fama: el verdadero y más grande sueño de Diego Luna que involucra a todo México

Argentina vs Honduras: dónde y cuándo ver en México el penúltimo ensayo de Messi antes del Mundial 2026