Su madre hace la misma lectura. "Él dibuja algo que le viene de adentro de un solo trazo: no borra, no tira, no duda, no vacila", dice. "Todos sus dibujos tienen que ver con la aceptación de la diferencia. Una vez estábamos en Córdoba y él dibujaba ranas de tres, cinco, seis, siete patas. Yo le dije que la de cuatro patas no estaba y él me contestó: 'No, porque esa es la normal". Además, los primeros eran todos en blanco y negro y después los invadió el color.