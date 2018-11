-Es sencillo. Yo sabía que los Dégremont eran personas dignas, buenas, con ideales. De la familia Bruno no estoy tan segura, tal vez porque era chiquita. Pero hay algo que me contó mi padre que juega en no juega a su favor. Un día, para venir a verme, él recorrió en bicicleta los 20 kilómetros que lo separaba de la casa de los Bruno. Fue la única vez que lo vi durante los dos años pasados con esta familia. Me encontró enferma, delante de la puerta, haciendo mis necesidades sobre un montículo de estiércol. Eso es algo que me dejó marcada. Me digo que si me dejaron hacer mis necesidades afuera mientras yo estaba enferma, esa gente no debía ser buena. Aunque también creo que si me trataban así es porque debía ser el modo de tratar a los chicos en aquella época. No lo sé.