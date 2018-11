Jonathan Karszenbaum, director ejecutivo del museo, sabe lo que quiere transmitir. La muestra es un espacio vivencial de la memoria: busca interpelar a los visitantes. No pondera el morbo ni apela al golpe bajo. No hay melancolía forzada, ni dosis de odio o resentimiento. "No tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida", valoran puertas adentro. Es una reivindicación, una recuperación de los vestigios de la historia: "El objetivo es generar conciencia sobre la fragilidad de la condición humana. Todos los procesos genocidas fueron humanos, todos somos permeables de convertirnos en víctimas y victimarios. Queremos formar ciudadanos que no sean indiferentes". Luchar contra la discriminación y la intolerancia, fomentar el respeto por los derechos humanos, advertir sobre los peligros de la propagación del odio, fortalecer los valores democráticos, "en definitiva, hacer una sociedad mejor", son según Karszenbaum las premisas del museo.